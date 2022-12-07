Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил приравнять многодетное материнство к полноценной профессии для повышения рождаемости в России.

7 декабря глава чеченской Республики Рамзан Кадыров в личном Telegram-канале прокомментировал инициативу правительства Российской Федерации, направленной на улучшение системы поддержки рождаемости в стране, предложив приравнять многодетное материнство к полноценной профессии со средним по экономике окладом.

Кадыров пояснил, что матерям, выполняющим важнейшую социальную роль, крайне сложно совмещать работу и воспитание большого количества детей, поэтому необходимо создать все условия, чтобы такие семьи чувствовали поддержку общества и государства.