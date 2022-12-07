Guardian: Минкульт Украины просит союзников Киева бойкотировать Чайковского

Глава украинского Минкульта Александр Ткаченко просит сторонников киевского режима по всему миру бойкотировать творчество Петра Чайковского.

Зарубежная газета The Guardian утверждает, что министр культуры Украины Александр Ткаченко считает целесообразным, чтобы западные и европейские партнёры украинского государства бойкотировали творчество известного российского композитора Петра Чайковского в связи с началом спецоперации армии РФ.

При этом Ткаченко выразил уверенность, что запрет на демонстрацию произведений Чайковского в других государствах должен действовать лишь до окончания спецоперации в Украине.