Влияние спорта на психику человека

Все слышали выражение: «Движение — жизнь», и это не просто слова. Мы все запрограммированы на движение.

Если вы до сих пор считаете, что спорт – совсем необязательная составляющая вашей жизни, самое время изменить свою позицию и начать ходить в тренажёрный зал или самостоятельно заниматься дома.

Предлагаем вам узнать, какого именно эффекта можно добиться, если быть физически активным. Как физические нагрузки влияют на психическое здоровье человека?

Существенно снижается уровень тревожности:

Постоянная тревога является весьма неприятным и тяжело переносимым состоянием, которое мешает вести полноценную жизнь. Если вы постоянно ощущаете внутреннее напряжение, неопределённую опасность, хотите постоянно двигаться без определённой цели и замечаете, что ваш пульс учащается несмотря на отсутствие видимых причин, значит, можно говорить о хронической тревоге.

Людям, которые давно занимаются спортом, хорошо знакомо чувство спокойствия и умиротворения, наступающее сразу после тренировки. Несмотря на то, что болят мышцы и первые несколько минут бешено стучит сердце, человек ощущает приятную усталость.

И это не иллюзия. Действительно, врачи определили, что после выполнения упражнений уровень тревожности снижается и не даёт о себе знать на протяжении 5-6 часов. Кроме того, снимается нервно-мышечное напряжение. Именно поэтому, даже если вы приходите в зал обеспокоенным и не можете избавиться от навязчивых мыслей, после занятий самочувствие улучшается.

Избавиться от тревоги помогают любые нагрузки, направленные на развитие выносливости, силы и гибкости. Например, стретчинг, пилатес, йога, езда на велосипеде, различные виды единоборств, кардиоупражнения (бег, скакалка), тяжёлая атлетика, а также ряд других направлений, которые непосредственно воздействуют на рост мышечной массы.

При этом важно следить за интенсивностью упражнений. При идеальном раскладе она должна составлять 70% от максимальной частоты сердечных сокращений.

Спорт помогает бороться с депрессией:

В современном мире депрессия является весьма популярным заболеванием. За счёт того, что она имеет множество форм, которые различаются по длительности и остроте, люди не всегда могут с уверенностью сказать, что их апатия, безразличие и упадок сил связаны именно с депрессией.

Однако врачи не устают напоминать, что если более двух недель у вас наблюдается плохое настроение, отсутствие интереса к окружающему миру, проблемы со сном, негативные мысли, значит, самое время обратиться к специалисту, так как налицо все признаки депрессивного состояния.

Самым эффективным методом борьбы с данным заболеванием является бег. Об этом свидетельствуют результаты исследований многих учёных.

Например, психиатр Джон Грейст из Висконсинского университета назначил одной группе людей, которые страдали от депрессии, десятидневную программу бега, а другой – такой же по длительности курс психотерапии. По окончании эксперимента он определил, что пациенты, которые занимались спортом, чувствуют себя гораздо лучше, чем те, кто работал с психиатром. Также исследования показали, что аэробные нагрузки снижают нервное напряжение и тревожность намного лучше, чем дорогостоящие транквилизаторы.

Если вы приняли решение бороться с депрессией при помощи спорта, запомните – важен не столько уровень интенсивности, сколько регулярность. Поэтому сделайте бег важной составляющей вашей жизни.

Физические упражнения приносят много пользы организму и помогают улучшить психическое здоровье. Это, в свою очередь, может привести к формированию других положительных привычек, таких как обретение полезных пищевых привычек, улучшение качества и продолжительности сна, большее воздействие дневного света и социальное общение. Было доказано, что все эти факторы способствуют улучшению психического здоровья.

Когда вы добиваетесь прогресса в тренировках, вы испытываете удовлетворение результатом. Это дает вам стимул к постановке новых целей, подталкивает к новым достижениям.