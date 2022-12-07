Самая главная причина преждевременного старения

Долгие годы считалось, что старение начинается с клетки. Однако первопричина - глубже. Весь наш организм состоит из тканей, а они в свою очередь только на 20% - из клеток и на 80% - из внеклеточного матрикса.

Разрушение внеклеточного матрикса - главная причина старения.

Что еще за матрикс? Это - своего рода связующая среда для клеток. Она может заполнять собой тонкие промежутки между клетками (например, в печени и мышцах), а может заполнять основной объем пространства (например, между клетками соединительной, костной и хрящевой ткани).

В составе внеклеточного матрикса - 3 главных компонента:

коллагены;

адгезивные белки (связывают различные компоненты матрикса, фиксируют клетки);

протеогликаны (это - ключевой компонент, протеогликаны выполняют функцию наполнителя в матриксе и являются его основным веществом).

Функции внеклеточного матрикса:

Формирует каркас тканей и органов;

Оказывает прямое влияние на развитие и метаболизм клеток;

Представляет собой универсальный "биологический клей";

Принимает участие в регуляции водно-солевого обмена в организме;

Образует некоторые структуры (хрящи, кости, сухожилия, зубы);

Передает сигналы от регуляторных систем организма - к клеткам.

Именно внеклеточный матрикс управляет нейтротрансмиттерами - биологически активными веществами, которые передают электрические импульсы и обеспечивают обмен информацией в организме с помощью нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной и иммунной системы.

Выполняет роль "молекулярного сита": через матрикс происходит передвижение питательных веществ и кислорода из крови к клеткам. Также происходит и обратный процесс: клетки через матрикс выводят в кровь токсины, углекислый газ и продукты распада (метаболиты);

Обеспечивает движение гормонов из крови - к рецепторам клеток;

Обеспечивает движение медиаторов от нервных окончаний.

Внеклеточный матрикс и старение:

Процесс деструкции внеклеточного матрикса - не молниеносный. Первые деструктивные изменения обычно начинаются в возрасте 20 лет, а иногда - еще раньше.

Как происходит изменение матрикса?

Здоровый матрикс представляет собой однородную и равномерную структуру - золь:

Все функции матрикса - активны.

Под воздействием вредных факторов в матриксе накапливаются токсины, а pH смещается в сторону более кислой среды:

Это вызывает набухание внеклеточного матрикса (из-за притяжения молекул воды к высокополимерным сахарам) и переводит его в состояние геля. Матрикс становится закисленным, неоднородным и уплотненным. Обмен веществ в клетках замедляется, доступ кислорода и вывод углекислого газа - затрудняется.

Токсины формируют химические связи с сахарами:

Происходит полимеризация со структурами внеклеточного матрикса. Клетки перестают справляться с выведением продуктов распада и не получают достаточного питания. Начинается развитие хронических заболеваний.

По мере накопления токсинов во внеклеточном матриксе вредные компоненты проникают в глубину клетки и поражают структуры в ее цитоплазме - белковом содержимом:

Так, например, токсинами поражаются митохондрии. В итоге саморегуляция (гомеостаз) клетки нарушается критически: она закисляется. А в результате кислородного голодания в клетках запускается анаэробный гликолиз вместо аэробного. Что это означает?

Аэробный гликолиз - это расщепление глюкозы с участием кислорода, для образования энергии.

Анаэробный гликолиз - это распад глюкозы без участия кислорода. Происходит только в клетках с гипоксией - кислородным голоданиям. В итоге образуется лактат - молочная кислота.

Вывести лактат с помощью дыхания или через кровь - невозможно. Расщепление молочной кислоты происходит только при увеличении доступа кислорода в клетки. Этот процесс, конечно, можно попытаться улучшить с помощью прогулок и аэробных нагрузок (ходьба, танцы, бег). Но если не заняться оздоровлением внеклеточного матрикса, то организм постоянно будет работать на износ.

Постоянный энергетический дефицит в клетках приводит к тому, что ядро клетки получает информацию: нужно вырабатывать больше митохондрий:

Это вызывает неспецифическое клеточное деление. Клетка размножается бесконтрольно. И образуется злокачественная опухоль. Избыток молочной кислоты начинает выходить во внеклеточный матрикс. И он перестраивается настолько, что становится практически непроницаемым для иммунных клеток.

Многие геронтологи сходятся в мнении, что онкологические заболевания - один из признаков старения. Мне сложно это комментировать из-за того, что в нашей семье есть онкологический больной - слишком близки переживания. Но утверждение это не лишено оснований. И деструкция внеклеточного матрикса - одно из доказательств.

Можно ли остановить старение?

Знание механизмов старения организма помогает предотвратить преждевременные изменения в тканях и органах. И теперь, когда уже доказано, что главная причина - в нарушении структуры внеклеточного матрикса, каждый человек может при желании и терпении улучшить свое состояние, начать движение к оздоровлению и омоложению.

Будьте осторожны с любыми видами сахаров:

Именно они приводят к гликации/гликированию - главной причине ускоренного старения. Глюкоза в буквальном смысле слова склеивает коллаген, образуя так называемые вертикальные "сшивки" во внеклеточном матриксе.

Чем больше таких белковых "сшивок", тем менее эластичными становятся ткани. Внеклеточный матрикс превращается в жесткую субстанцию. При этом страдает не только кожа, но и суставы, капилляры, сетчатка глаз.

Про быстрые углеводы и говорить не приходится: если вы утоляете жажду к сладкому с помощью конфет, пирожных, тортиков и других подобных десертов, то гликация идет стремительными темпами. Сухофрукты и свежие фрукты - это уже медленные углеводы, однако и их переизбыток приведет к образованию "сшивок".

Балуйте себя полезными сладостями умеренно, и в целом тягу к сахару можно значительно уменьшить с помощью тех секретов, о которых я писала в статье о сладкоежках. Проверено на себе!

Избегайте чрезмерного воздействия ультрафиолетового излучения:

Стремление получить загар - это относительно новое веяние. Чуть более 100 лет назад любая аристократка прятала свое лицо от солнечных лучей под широкополыми шляпами и зонтиками. И сейчас, например, ни одна здравомыслящая японка не подставит свою кожу под вредное излучение. Потому что любой женщине известно: ничто так не старит кожу, как солнце.

Достаточно посмотреть на так называемый "треугольник старости" - область декольте в той части, где обычно есть вырез в платье. Кожа в этой области морщится раньше всего, превращаясь в "куриную гузку". А вот та часть груди, которая обычно прикрыта купальником/одеждой, дольше сохраняет молодость.

О лице и говорить не приходится: солнце вызывает необратимые изменения в волокнах коллагена и эластина, вызывает пигментацию и запускает процесс выработки матриксных металлопротеиназ - ферментов, которые разрушают белки матрикса (то есть фактически уничтожают коллаген).