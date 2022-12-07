Причины боли внизу живота у мужчин
Дискомфорт или острая боль в нижней части живота у мужчин, в паховой области может возникать по многим причинам.
В животе, области малого таза находится довольно большое количество органов, проблемы в которых могут быть причиной боли:
кишечник;
аппендикс;
желудок и двенадцатиперстная кишка;
мочевой пузырь;
предстательная железа.
Кроме того, источник боли в животе может быть не только в этих органах, но и в почках или позвоночнике.
Среди возможных диагнозов при таком симптоме, как боль в животе:
аппендицит;
гастроэнтерит, гастрит и язва желудка или двенадцатиперстной кишки;
мочекаменная болезнь, пиелонефрит или другие заболевания почек;
мочеполовые инфекции;
простатит;
запор, синдром раздраженного кишечника;
заболевания и травмы позвоночника.
Как найти причину боли?
Стоит внимательно проанализировать свое самочувствие:
Где именно болит: в центре живота, сбоку, в нижней части?
Какой характер боли: острая, тупая, тянущая, резкая и схваткообразная, постоянная или периодическая?
Какие особенности у боли: появляется после еды или натощак, усиливается при движении или беспокоит и в покое?
Какие есть дополнительные симптомы: тошнота или рвота, запор или диарея, изжога, температура, слабость, что-то еще?
Эти симптомы обсуждаем с врачом на приеме. При болях в животе нужно обратиться к хирургу или терапевту, в дальнейшем возможно привлечь врачей узкопрофильных специальностей: уролога, гастроэнтеролога, невролога. Вместе с осмотром и беседой с пациентом поставить диагноз помогут анализы, УЗИ органов малого таза, реже — МРТ, рентген или другие методы. Необходимый перечень обследований составляется исходя из предполагаемого диагноза.
В больницу нужно обратиться как можно скорее, если:
боль нарастает;
повышается температура;
есть сильная рвота;
в кале или рвотных массах есть кровь (свежая или сгустками).
Опубликовано: Ангелина Крент