Причины боли внизу живота у мужчин

Дискомфорт или острая боль в нижней части живота у мужчин, в паховой области может возникать по многим причинам.

В животе, области малого таза находится довольно большое количество органов, проблемы в которых могут быть причиной боли:

кишечник;

аппендикс;

желудок и двенадцатиперстная кишка;

мочевой пузырь;

предстательная железа.

Кроме того, источник боли в животе может быть не только в этих органах, но и в почках или позвоночнике.

Среди возможных диагнозов при таком симптоме, как боль в животе:

аппендицит;

гастроэнтерит, гастрит и язва желудка или двенадцатиперстной кишки;

мочекаменная болезнь, пиелонефрит или другие заболевания почек;

мочеполовые инфекции;

простатит;

запор, синдром раздраженного кишечника;

заболевания и травмы позвоночника.

Как найти причину боли?

Стоит внимательно проанализировать свое самочувствие:

Где именно болит: в центре живота, сбоку, в нижней части?

Какой характер боли: острая, тупая, тянущая, резкая и схваткообразная, постоянная или периодическая?

Какие особенности у боли: появляется после еды или натощак, усиливается при движении или беспокоит и в покое?

Какие есть дополнительные симптомы: тошнота или рвота, запор или диарея, изжога, температура, слабость, что-то еще?

Эти симптомы обсуждаем с врачом на приеме. При болях в животе нужно обратиться к хирургу или терапевту, в дальнейшем возможно привлечь врачей узкопрофильных специальностей: уролога, гастроэнтеролога, невролога. Вместе с осмотром и беседой с пациентом поставить диагноз помогут анализы, УЗИ органов малого таза, реже — МРТ, рентген или другие методы. Необходимый перечень обследований составляется исходя из предполагаемого диагноза.

В больницу нужно обратиться как можно скорее, если:

боль нарастает;

повышается температура;

есть сильная рвота;

в кале или рвотных массах есть кровь (свежая или сгустками).