Вице-президент Перу Болюарте принесёт присягу на пост президента страны

Конгресс Перу сообщил, что вице-президент Дина Болюарте принесёт присягу на пост президента страны.

7 декабря информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на Конгресс Республики Перу, сообщил о том, что занимающая должность вице-президента страны с 2021 года Дина Болюарте примет принесёт присягу на пост главы государства.

Отмечается, что Болюарте, после задержания полицией отстранённого от должности главы Перу Кастильо, принесёт присягу на пост президента на пленарном заседании Конгресса в 15.00 по местному времени.