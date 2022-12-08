Жан-Пьер: США намерены укрепить систему ПВО Украины

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон намерен укрепить систему ПВО Украины.

7 декабря глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга заявила о том, что Соединённые Штаты «находятся в тесном взаимодействии с украинцами по поводу их потребностей в области безопасности».

Жан-Пьер уточнила, что Вашингтон планирует передать киевскому режиму системы противовоздушной обороны, однако не уточнила, поставят ли на Украину обещанные зенитно-ракетные комплексы Patriot.