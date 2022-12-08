Захарова: коллективный Запад использовал Минские соглашения для накачки Украины оружием

Российский дипломат Мария Захарова заявила, что Германия и весь коллективный Запад использовали Минские соглашения для накачки Украины оружие.

7 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в своём личном Telegram-канале прокомментировала признание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в том, Минские соглашения были попыткой дать Украине время, чтобы стать сильнее.

Захарова утверждает, что с момента заключения Минских соглашений коллективный Запад накачивал киевский режим оружием и игнорировал все военные преступления совершаемые украинской стороной в Донбассе, имитируя приверженность резолюции в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений принятой Советом Безопасности ООН в 2015 году.