США в «резких выражениях» заявили Турции о недопустимости атак в Сирии

Директор ЦРУ Билл Бернс заявил главе турецкой разведки Хакану Фидану в "резких выражениях", что США выступают против авиаударов Турции по курдам на севере Сирии.

По его словам, это угрожает дислоцированным там американским войскам, сообщает Axios.

Турецкая авиация и беспилотники наносят удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) и Отрядов народной самообороны (YPG), курдскй группировке, которую Анкара считает ответственной за взрыв в Стамбуле 13 ноября. Ни одна из двух организаций не взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле, в результате которого шесть человек погибли и 81 был ранен.

Вашингтон категорически против турецкой военной операции и опасается вторжения сухопутных войск, объявленного президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Это создаст угрозу американским войскам и их курдским союзникам, которые под эгидой США сражались против так называемых Исламское государство.

На прошлой неделе турецкий авиаудар поразил цель в нескольких сотнях метров от места дислокации американских войск, пишет Axios со ссылкой на источники в США.

Анкара заявляет, что будет использовать наземные войска против курдских боевиков, но Вашингтон пытается отговорить турецкое правительство от этого намерения. На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин заявил своему турецкому коллеге Хулуси Акару, что США категорически против турецкой военной операции в Сирии.