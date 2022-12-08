Брухунова выложила в сеть фото в купальнике, рассказав, что мозг должен постоянно работать

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась своим фото в купальнике с подписчиками. Интересно, что при этом она рассуждала о необходимости работы мозга.

Татьяна Брухунова убеждена, что мозг должен постоянно находится в рабочем состоянии. В противном случае он атрофируется.

Под своим снимком в купальнике молодая супруга Евгения Петросяна рассказала, как заставить важный орган человеческого организма трудиться.

Брухунова призвала не лежать на диване, не смотреть тупые фильмы, не читать "идиотские" журналы, а заставлять мозг тяжело работать.