Брухунова выложила в сеть фото в купальнике, рассказав, что мозг должен постоянно работать
2022-12-08 09:27
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась своим фото в купальнике с подписчиками. Интересно, что при этом она рассуждала о необходимости работы мозга.
Татьяна Брухунова убеждена, что мозг должен постоянно находится в рабочем состоянии. В противном случае он атрофируется.
Под своим снимком в купальнике молодая супруга Евгения Петросяна рассказала, как заставить важный орган человеческого организма трудиться.
Брухунова призвала не лежать на диване, не смотреть тупые фильмы, не читать "идиотские" журналы, а заставлять мозг тяжело работать.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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