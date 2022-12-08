В Уэльсе рассматривают вариант независимости от Великобритании

В отчете, опубликованном 7 декабря, говорится, что то, как в настоящее время управляется Уэльс, неэффективно и неустойчиво. Независимость была определена как один из трех вариантов, подлежащих дальнейшему изучению.

Доклад был подготовлен Независимой комиссией по конституционному будущему Уэльса. Он был создан в прошлом году как часть соглашения между правящим, но не абсолютным большинством крыла Лейбористской партии Уэльса и выступающей за независимость партией Plaid Cymru.

Комитет заслушал мнения экспертов по конституции, политических партий, благотворительных организаций и общественных групп. В частичном отчете, опубликованном в среду, говорится, что нынешний уровень передачи полномочий имеет существенные проблемы и не соответствует поставленным целям. Она указала на дисбаланс полномочий между британским и валлийским правительствами и хрупкость их отношений.

В отчете определены три варианта изменений, которые будут более подробно изучены на следующем этапе работы комитета. Во-первых, усилить деволюцию, чтобы изменить правовые отношения между валлийским и британским парламентами, чтобы защититься от односторонних изменений со стороны правительства в Лондоне.

Это также может включать расширение полномочий властей Уэльса, в том числе в сферах правосудия, социальных услуг, занятости, СМИ и железных дорог.

Второй вариант - это федеральная структура, которая будет включать создание региональных правительств в Англии, а также изменение отношений между британским правительством и властями Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии путем закрепления этого в писаной конституции.

Третий вариант — независимость, означающая, что Уэльс станет суверенной страной, способной присоединиться к международным организациям, таким как Организация Объединенных Наций.

Любое существенное изменение положения Уэльса в Соединенном Королевстве должно быть поддержано британским правительством.