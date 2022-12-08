Представитель Киркорова Успенская рассказала о состоянии отца артиста

Официальный представитель певца Филиппа Киркорова Елена Успенская прокомментировала информацию о госпитализации отца исполнителя - Бедроса Киркорова.

Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская прокомментировала в интервью изданию "Стархит" сведения об экстренной госпитализации отца артиста - Бедроса Киркорова, с пневмотораксом.

Менеджер рассказала, что вызвали скорую, которая разберется, что к чему. Представитель певца предположила, что пожилой человек переутомился, так как все выходные по своим концертам.

Позднее на связь вышел сам Бедрос Киркоров и рассказал, что уже находится дома и с ним все в порядке.