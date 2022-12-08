Британская ассоциация оштрафована на крупную сумму за недопуск теннисистов из России и Беларуси на турниры
Профессиональная теннисная ассоциация (ATP), руководящая организация мужских соревнований, наложила на Британскую ассоциацию (LTA) штраф в размере одного миллиона долларов.
Причина в том, что спортсмены из России и Беларуси не были допущены к участию в пяти турнирах в этой стране в этом году.
При этом АТР выдвинула ультиматум, что если россиянам и белорусам не разрешат снова играть, федерации грозит приостановление в правах члена организации.
Британцы, которые не допустили теннисистов из России и Беларуси к старту в организованных ими турнирах, в том числе Уимблдоне, из-за российской СВО Украине, с недоверием восприняли решение ATP.
"LTA удивлена и глубоко разочарована действиями ATP", — говорится в заявлении.
В нем также говориться добавляется, что удивлены непониманием обстоятельств, при которых LTA приняло решение, и отсутствием сочувствия к ситуации в Украине. Женская ассоциация WTA ранее оштрафовала британскую теннисную ассоциацию на миллион долларов, но LTA обжаловала это решение.
Опубликовано: Николай Скира
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Британская ассоциация оштрафована на крупную сумму за недопуск теннисистов из России и Беларуси на турниры
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