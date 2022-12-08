В Перу арестован президент страны Педро Кастильо

Конгресс Перу проголосовал за отстранение от должности президента Перу Педро Кастильо. Сообщалось, что причиной импичмента стала "моральная неспособность" осуществлять власть.

101 из 130 депутатов, заседавших в однопалатном Конгрессе Республики Перу, проголосовали за отставку действующего президента.

Ранее президент Педро Кастильо объявил о роспуске Конгресса и заявил, что будет править указами. В телевизионном выступлении он также объявил, что введет временное правительство и комендантский час. Он утверждал, что делает это "в ответ на требования граждан".

Военное командование и руководство полиции заявили, что не будут подчиняться этим решениям. В свою очередь глава Конституционного суда обвинил президента в государственном перевороте.

Через несколько часов после выступления парламент провел объявленный ранее импичмент — проголосовал за отставку Кастильо. Новым главой государства стала Дина Болуарте, ранее занимавшая пост вице-президента. После ареста Кастильо перуанская полиция отметила его в Твиттере как бывшего президента.

Конфликт между президентом и Конгрессом, подконтрольным оппозиции, продолжается давно. С тех пор, как он вступил в должность в 2021 году, было предпринято три попытки импичмента (в том числе последняя, ​​успешная). Проблемы президента начались, когда генеральный прокурор обвинил Педро Кастильо в создании и руководстве "преступной организацией", состоящей из семьи и политических союзников, которые заключали государственные контракты за взятки. Президенту предъявили шесть обвинений в коррупции.