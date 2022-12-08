Ефремов, отбывающий наказание в тюрьме, задолжал по налогам 150 000 рублей
2022-12-08 09:57
От актера Михаила Ефремова, который сидит в тюрьме, требуют выплаты налогов. Долг знаменитости перед государством уже составил 150 000 российских рублей.
Среди знаменитостей масса должников по налогам.
Среди них числится и Михаил Ефремов, долг которого по налоговым выплатам составил 154 000 российских рублей. Тут и налог за недвижимость, и за авто, и за другое имущество.
Напомним, что Ефремов находится в МЛС за ДТП со смертельным исходом. Приговор звезде экрана был вынесен 8 сентября 2020 года. Срок - 8 лет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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