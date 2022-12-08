Гагарина выложила в сеть фото без макияжа, радуясь, что ее лицо наконец отдохнет от косметики
2022-12-08 10:05
Певица Полина Гагарина предстала перед поклонниками без макияжа. На фото артистки нет ни грамма косметики и накладных ресниц, а из украшений только серьги-гвоздики.
Певица Полина Гагарина поделилась в соцсетях редким фото, где она позирует без макияжа.
Артистка признается, что устала от постоянной косметики и очень рада, когда удается от нее отдохнуть.
На селфи знаменитость сфотографировалась в нежном молочном свитере, без грамма кометики на лице. Из украшений - только сережки-гвоздики.
Опубликовано: Наталья Гончарова