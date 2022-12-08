Свекор Водяновой Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире, обогнав Илона Маска
Свекор российской супермодели Натальи Водяновой, исполнительный директор компании "LVMH" Бернар Арно стал самым богатым человеком на планете Земля.
Почетный титул самого богатого человека на планете достался 73-летнему исполнительному директору компании "LVMH", Бернар Арно. Состояние его оценивается в 185 800 000 000 миллиардов долларов.
Арно - отец супруга российской супермодели Наталья Водяновой Бернара Антуана Арно.
Бизнесмен оказывался не раз в тройке лидеров среди самых богатых людей в мире. В 2011–2012 годах он был претендентом на статус самого богатого человека, тогда его капитал был 41 000 000 000 долларов.
Водянова вышла замуж за наследника богатейшего человека в мире 2 года назад. У пары есть 2 общих сына - Максим и Роман.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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