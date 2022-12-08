Свекор Водяновой Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире, обогнав Илона Маска

Свекор российской супермодели Натальи Водяновой, исполнительный директор компании "LVMH" Бернар Арно стал самым богатым человеком на планете Земля.

Почетный титул самого богатого человека на планете достался 73-летнему исполнительному директору компании "LVMH", Бернар Арно. Состояние его оценивается в 185 800 000 000 миллиардов долларов.

Арно - отец супруга российской супермодели Наталья Водяновой Бернара Антуана Арно.

Бизнесмен оказывался не раз в тройке лидеров среди самых богатых людей в мире. В 2011–2012 годах он был претендентом на статус самого богатого человека, тогда его капитал был 41 000 000 000 долларов.

Водянова вышла замуж за наследника богатейшего человека в мире 2 года назад. У пары есть 2 общих сына - Максим и Роман.