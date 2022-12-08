Польша ускоряет поставки из США 116 танков Abrams с боеприпасами

Госдепартамент США одобрил продажу Польше дополнительных 116 танков Abrams с боеприпасами, заявил во вторник, 6 декабря вице-премьер и министр национальной обороны Мариуш Блащак.

В эфире Польского радио заместитель министра Петр Вавжик подчеркнул, что американская администрация осознает, что дополнительные танки повысят безопасность Польши и всего Североатлантического альянса.

"Точно так же, как мы говорим, что безопасность Украины — это безопасность Польши. Если польская армия хорошо оснащена, если в ней много современной техники, агрессор дважды подумает, прежде чем захочет сделать здесь что-то плохое", — пояснил Вавжик.

Премьер-министр Матеуш Моравецки сообщил в социальных сетях, что первые партии модернизированных "Абрамсов" могут попасть в Польшу уже в следующем году. Они должны заполнить пробел, оставленный танками Т-72 и ПТ-91, которые Польша передала Украине.

Весной этого года Польша и США подписали контракт на покупку 250 новых "Абрамсов", но их производство затянется. Поэтому велись переговоры с американской стороной о передаче бывшей в употреблении техники. Наконец, было решено продать Польше 116 танков "Абрамс".

Техника будет несколько старше танков, заказанных в апреле этого года, и будет поступать со складов армии США. Используемые танки будут модернизированы польской промышленностью.

Польша подписала контракт на закупку 250 танков Abrams в версии SEPv3 в апреле этого года. Стоимость контракта составляет около 23 млрд злотых (5,2 млрд USD), а также предусматривает пакет логистики и обучения, а также значительное количество танковых боеприпасов.