Гузеева решила продавать домашние пельмени
2022-12-08 12:32
Экс-ведущая "Давай, поженимся!" Лариса Гузеева нашла способ хорошо заработать. Знаменитость запускает бизнес по производству по-настоящему домашних пельменей.
Лариса Гузеева предоставила свое лицо для рекламы нового бизнеса.
Артистка запускает бизнес по выпуску по-настоящему домашних пельменей, не сомневаясь, что дело будет процветать.
Ведущая вложилась в бизнес вместе с подругой, с которой они понимают толк в домашних пельменях.
Опубликовано: Наталья Гончарова