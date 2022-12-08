Гузеева решила продавать домашние пельмени

Макеева утверждает, что не заразилась коронавирусом, благодаря походам в церковь

Актриса Анастасия Макеева радуется, что ни она, ни ее муж еще ни разу не болели коронавирусной инфекцией. Она благодарна за это церкви и молитвам.

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