Дмитрий Песков анонсировал освобождение российских территорий, которые были заняты украинскими войсками.

8 декабря глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков пообщался с российскими журналистами, где публично заявил, что в администрации Владимира Путина не идёт речи о присоединении новых украинских территорий к составу России.

При этом Песков подчеркнул, что российским войскам предстоит большая работа по освобождению ряда земель в новых регионах России, которые были заняты армией Украины.

Примечательно, что ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ о выводе российского военного контингента из Херсона, который стал частью России после референдума в данном регионе. Из-за вывода ВС РФ из Херсона на левый берег реки Днепр город заняли солдаты ВСУ.