Песков: армии РФ предстоит освободить оккупированные Киевом земли России
Дмитрий Песков анонсировал освобождение российских территорий, которые были заняты украинскими войсками.
8 декабря глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков пообщался с российскими журналистами, где публично заявил, что в администрации Владимира Путина не идёт речи о присоединении новых украинских территорий к составу России.
При этом Песков подчеркнул, что российским войскам предстоит большая работа по освобождению ряда земель в новых регионах России, которые были заняты армией Украины.
Примечательно, что ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ о выводе российского военного контингента из Херсона, который стал частью России после референдума в данном регионе. Из-за вывода ВС РФ из Херсона на левый берег реки Днепр город заняли солдаты ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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