Макеева утверждает, что не заразилась коронавирусом, благодаря походам в церковь

Актриса Анастасия Макеева радуется, что ни она, ни ее муже еще ни разу не болели коронавирусной инфекцией. Она благодарна за это церкви и молитвам.

Актриса Анастасия Макеева в интервью mk.ru сообщи ла, что ни она, ни ее супруг Роман Мальков ни разу не заразилась коронавирусом.

Артистка убеждена, что болезни напрямую связаны с тем, что "болит душа".

Знаменитость рассказала, что она и муж читают хорошую литературу, посещают церковь, молятся, медитируют, занимаются своим миром. Это дает устойчивость к гриппу и коронавирусу.

Душевный баланс - то, что помогает не заболеть.