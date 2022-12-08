Макеева утверждает, что не заразилась коронавирусом, благодаря походам в церковь
2022-12-08 14:07
Актриса Анастасия Макеева радуется, что ни она, ни ее муже еще ни разу не болели коронавирусной инфекцией. Она благодарна за это церкви и молитвам.
Актриса Анастасия Макеева в интервью mk.ru сообщи ла, что ни она, ни ее супруг Роман Мальков ни разу не заразилась коронавирусом.
Артистка убеждена, что болезни напрямую связаны с тем, что "болит душа".
Знаменитость рассказала, что она и муж читают хорошую литературу, посещают церковь, молятся, медитируют, занимаются своим миром. Это дает устойчивость к гриппу и коронавирусу.
Душевный баланс - то, что помогает не заболеть.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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