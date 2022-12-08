Володин: Госдума РФ приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
2022-12-08 14:11
8 декабря Государственная дума России запретила иностранцем становиться суррогатными матерями на территории российского государства.
Днём пятницы спикер Госдумы России Вячеслав володин сообщил, что российские депутаты официально приняли закон, которым запрещается иностранцам становиться суррогатными матерями в РФ. По данным Володина, новый законопроект позволит пресечь ряд преступлений в отношении российских детей.
Вячеслав Володин отмечает, что причиной принятия этого закона являются участившиеся случаи торговли российскими детьми за границей, а также их продажи на органы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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