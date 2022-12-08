Ургант не будет ведущим Золотого граммофона впервые за 13 лет

На протяжении 13 лет Иван Ургант был бессменным ведущим премии "Золотой граммофон". В этом году торжество состоится без его участия.

Организаторы музыкальной премии "Золотой граммофон" отказались от услуг ведущего Ивана Урганта в этом году.

Актер вел программу с 2008 года.

Вместо Урганта в этому году торжество будут вести юмористы Вадим Галыгин и Екатерина Скулкина.

Музыкальное событие пройдет 10 декабря в столице РФ.