Актриса Лиза Арзамасова сообщила о съемках нового сезона «Папиных дочек»
2022-12-08 14:18
В России будут снимать новый сезон знаменитого телевизионного сериала "Папины дочки".
В Инстаграме известной российской актрисы Елизаветы Арзамасовой, главной ролью которого стала роль в "Папиных дочках", сообщила, что будет снят новый сезон сериала.
Она разместила на своей страничке в Instagram пост, к которому прикрепила фотографию, где, по всей видимости, показан сценарий нового эпизода сериала.
p>Напомним, что последний на данный момент эпизод сериала вышел 9 лет назад. При этом никаких официальных данных от создателей "Папиных дочек пока не поступало".
"Кажется, что-то намечается...", - написала Арзамасова в своем Инстаграме.
Опубликовано: Николай Скира
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