Развожаев: корабль Черноморского флота РФ сбил беспилотник ВСУ возле Севастополя

Севастопольский губернатор Михаил Развожаев утверждает, что российский корабль перехватил украинский беспилотник при подлёте к Севастополю.

8 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал новый пост на своей странице в Telegram, где сообщил, что сегодня утром один из кораблей российского Черноморского флота сбил беспилотный летательный аппарат вооружённых сил Украины в небе над севастопольской акваторией.

По данным Развожаева, в ходе операции по перехвату украинского дрона российские моряки продемонстрировали слаженность командных действий, что обусловило успех сбития вражеского БПЛА.

О повреждениях каких-либо объектов при этом не сообщалось. А 17 ноября очередной БПЛА сбили в Феодосии, в районе подстанции на 220 кВ «Кафа», на которую упали обломки.

Украинские беспилотники с июля периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму.

В Минобороны России назвали атаку террористическим актом, который был подготовлен украинскими военными под руководством британских специалистов.