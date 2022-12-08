Волочкова в образе монахини заявила, что уходит в монастырь

Анастасия Волочкова выложила в сеть снимок, где представла в образе монахини в компании шоумена Дмитрия Хрусталева.

Артистка балета Анастасия Волочкова собралась в монастырь, но не в женский.

Балерина опубликовала в сети фото, где позирует с ведущим Дмитрием Хрусталевым в необычном монашеском одеянии.

Дело в том, что монашеское платье очень короткое, а на ногах новоиспеченной служащей церкви туфли на высоком каблуке.

Кроме того, на талии Волочковой рука Хрусталева.