Волочкова в образе монахини заявила, что уходит в монастырь
2022-12-08 14:35
Анастасия Волочкова выложила в сеть снимок, где представла в образе монахини в компании шоумена Дмитрия Хрусталева.
Артистка балета Анастасия Волочкова собралась в монастырь, но не в женский.
Балерина опубликовала в сети фото, где позирует с ведущим Дмитрием Хрусталевым в необычном монашеском одеянии.
Дело в том, что монашеское платье очень короткое, а на ногах новоиспеченной служащей церкви туфли на высоком каблуке.
Кроме того, на талии Волочковой рука Хрусталева.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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