Кудрявцева призналась, что 13 лет переживает смерть близкого человека
2022-12-08 14:47
Ведущая Лера Кудрявцева потеряла отца 13 лет назад. Знаменитость до сих пор не может не вспоминать о любимом родителе без слез.
У ведущей Леры Кудрявцевой 13 лет назад умер отец.
Знаменитость признается, что всегда была папиной дочкой, по этой причине кончина родителя далась ей очень тяжело.
Даже спустя много лет Лера не может вспоминать о папе без слез.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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