Захарова высмеяла прекращение вещания «Дождя» в Эстонии, Латвии и Литве

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о прекращении вещания российского телеканала "Дождь" (признан иноагентом в РФ) на территории трёх балтийских стран.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала оценку решению правительства Эстонии аннулировать лицензию на вещание российского телеканала "Дождь" вслед за властями Латвии и Литвы. Захарова в ироничном ключе отметила, что "демократические" государства Восточной Европы начинают блокировать деятельность независимых СМИ, что не похоже на свободу слова.

Накануне правительство Латвии запретило вещание канала "Дождь" на своей территории после слов журналиста издания о том, что он и его коллеги помогали мобилизованным россиянам.

Коростелев был уволен, вслед за ним редакцию покинули еще несколько сотрудников. Служба госбезопасности Латвии призвала внести бывшего ведущего в черный список.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал заблуждением то, что в другом месте больше свободы, чем в России.

Глава Национального совета по электронным СМИ Латвии Иварс Аболиньш 2 декабря сообщил, что телеканал оштрафован на €10 тыс. за слова "наша армия" в отношении Вооруженных сил РФ, а также демонстрацию в эфире карты, на которой Крым отмечен как территория России.