Распутина, входящая в состав жюри «Суперстар! Возвращение», назвала фаворитов в шоу
2022-12-08 14:59
Маша Распутина - член жюри популярного телевизионного проекта "Суперстар! Возвращение". Она рассказала, кого видит победителем шоу.
Певица Маша Распутина - член жюри в 3-его сезона шоу "Суперстар! Возвращение" НТВ.
Недавно артистка рассказала, кого она видит победителем популярного проекта.
По словам Распутиной, больше всего шансов на победу у Жана Милимерова.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Национальный банк Беларуси исключил евро из валютной корзины
Арзамасова намекнула о съемках продолжения сериала Папины дочки
Меркель: Киев использовал Минские соглашения для подготовки к войне
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан для участия в саммите ЕАЭС
Financial Times: ВСУ планируют атаковать военные объекты России в Сибири