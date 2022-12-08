Распутина, входящая в состав жюри «Суперстар! Возвращение», назвала фаворитов в шоу

APS
2022-12-08 14:59

Маша Распутина - член жюри популярного телевизионного проекта "Суперстар! Возвращение". Она рассказала, кого видит победителем шоу.

Певица Маша Распутина - член жюри в 3-его сезона шоу "Суперстар! Возвращение" НТВ.

Недавно артистка рассказала, кого она видит победителем популярного проекта.

По словам Распутиной, больше всего шансов на победу у Жана Милимерова.

Опубликовано: Наталья Гончарова