Песков сообщил о существовании угрозы нападения ВСУ на Крым и Севастополь
2022-12-08 15:03
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что есть опасность для Крыма и Севастополя.
Дмитрий Песков высказался об опасности, которая потенциально может грозить Крымскому полуострову.
По словам Пескова, Крым и Севастополь могут быть под угрозой из-за постоянных атак украинских войск и спецслужб.
"Риски, безусловно, есть, потому что украинская сторона продолжает свою линию на организацию терактов. С другой стороны, поступающая информация как раз говорит о том, что принимаются эффективные меры по противодействию", - говорится в заявлении Пескова.
Опубликовано: Николай Скира
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