Песков сообщил о существовании угрозы нападения ВСУ на Крым и Севастополь

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что есть опасность для Крыма и Севастополя.

Дмитрий Песков высказался об опасности, которая потенциально может грозить Крымскому полуострову.

По словам Пескова, Крым и Севастополь могут быть под угрозой из-за постоянных атак украинских войск и спецслужб.

"Риски, безусловно, есть, потому что украинская сторона продолжает свою линию на организацию терактов. С другой стороны, поступающая информация как раз говорит о том, что принимаются эффективные меры по противодействию", - говорится в заявлении Пескова.