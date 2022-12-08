Рустам Солнцев сообщил, что Доронина лежит в психиатрической больнице
2022-12-08 15:09
Блогер и экс-звезда "Дома 2" намекнул о том, что актриса Татьяна Доронина находится в клинике для душевнобольных.
Блогер Рустам Солнцев высказал сожаление по поводу того, что многие знаменитости в конце жизни плохо "заканчивают".
Среди таких известных личностей звезда интернета назвал народную артистку Татьяну Доронину.
Шоумен намекнул, что звезда экрана и сцены находится в психиатрической лечебнице.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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