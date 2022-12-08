Рустам Солнцев сообщил, что Доронина лежит в психиатрической больнице

Блогер и экс-звезда "Дома 2" намекнул о том, что актриса Татьяна Доронина находится в клинике для душевнобольных.

Блогер Рустам Солнцев высказал сожаление по поводу того, что многие знаменитости в конце жизни плохо "заканчивают".

Среди таких известных личностей звезда интернета назвал народную артистку Татьяну Доронину.

Шоумен намекнул, что звезда экрана и сцены находится в психиатрической лечебнице.