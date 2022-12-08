Арзамасова намекнула о съемках продолжения сериала Папины дочки

Актриса Лиза Арзамасова намекнула о том, что сериал "Папины дочки" ждет продолжение.

Актриса Елизавета Арзамасова опубликовала в сети фото с намеком на продолжение сериала "Папины дочки", благодаря которому артистка обрела известность.

СТС вернулся к проекту, завершившемуся 9 лет назад, а Арзамасова к роли Галины Сергеевны (не по годам взрослой дочери психотерапевта Васнецова).