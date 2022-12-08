Арзамасова намекнула о съемках продолжения сериала Папины дочки
2022-12-08 15:32
Актриса Лиза Арзамасова намекнула о том, что сериал "Папины дочки" ждет продолжение.
Актриса Елизавета Арзамасова опубликовала в сети фото с намеком на продолжение сериала "Папины дочки", благодаря которому артистка обрела известность.
СТС вернулся к проекту, завершившемуся 9 лет назад, а Арзамасова к роли Галины Сергеевны (не по годам взрослой дочери психотерапевта Васнецова).
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Арзамасова намекнула о съемках продолжения сериала Папины дочки
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