Сын Барановской Артем стал копией отца Аршавина и перерос мать
2022-12-08 15:56
Первенцу ведущей Юлии Барановской Артему исполнилось 17 лет. Звездная мать трогательно поздравила любимого сына.
Наследник Юлии Барановской Артем отпраздновал свой 17-летний день рождения. Звезда экрана поздравила своего ребенка с важной датой, заявив, что мальчик 17 лет назад наполнил ее жизнь смыслом.
Первенца ведущая родила от футболиста Андрея Аршавина, с которым давным-давно развелась.
Артем очень похож на отца и вырос гораздо выше своей известной мамы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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