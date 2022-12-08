Сын Барановской Артем стал копией отца Аршавина и перерос мать

Первенцу ведущей Юлии Барановской Артему исполнилось 17 лет. Звездная мать трогательно поздравила любимого сына.

Наследник Юлии Барановской Артем отпраздновал свой 17-летний день рождения. Звезда экрана поздравила своего ребенка с важной датой, заявив, что мальчик 17 лет назад наполнил ее жизнь смыслом.

Первенца ведущая родила от футболиста Андрея Аршавина, с которым давным-давно развелась.

Артем очень похож на отца и вырос гораздо выше своей известной мамы.