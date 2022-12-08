Блейк Лайвли совсем скоро подарит мужу Райану Рейнольдсу четвертого ребенка
2022-12-08 16:12
Знаменитые актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс поделились семейными кадрами, по которым видно, что артистка вот-вот родит своего четвертого ребенка.
В звездное семейство актеров Блек Лайвли и Райна Рейнольдса нагрянули неожиданные гости.
Знаменитости поделились снимком в домашней атмосфере со своими поклонниками. На фото позируют актеры, а рядом мистер и мисс Санта Клаусы.
Лайвли накинула халат, а пояс повязала вокруг своего большого живота, ведь артистка готовиться стать мамой в 4-ый раз.
Внимательные фанаты предрекают звезде экрана очень скорые роды.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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