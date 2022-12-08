Блейк Лайвли совсем скоро подарит мужу Райану Рейнольдсу четвертого ребенка

Знаменитые актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс поделились семейными кадрами, по которым видно, что артистка вот-вот родит своего четвертого ребенка.

В звездное семейство актеров Блек Лайвли и Райна Рейнольдса нагрянули неожиданные гости.

Знаменитости поделились снимком в домашней атмосфере со своими поклонниками. На фото позируют актеры, а рядом мистер и мисс Санта Клаусы.

Лайвли накинула халат, а пояс повязала вокруг своего большого живота, ведь артистка готовиться стать мамой в 4-ый раз.

Внимательные фанаты предрекают звезде экрана очень скорые роды.