Селин Дион вынуждена отменить 30 концертов из-за серьезного заболевания, которым страдает
2022-12-08 16:34
Всемирноизвестная певица Селин Дион не может продолжать концертную деятельность из-за заболевания, от которого мучается.
Недавно Селин Дион поставили неутешительный диагноз.
Знаменитость страдает редким неврологическим расстройством под названием синдром ригидности, которым в мире страдает 1 человек на миллион.
Эта напасть вызывает спазмы, которые влияют на все стороны жизни артистки, вплоть до сложностей передвижения, не говоря об использовании голосовых связок.
В видеообращении, которое артистка записала к поклонникам, Дион, не скрывая слез, сообщает, что не готова возобновить свой тур по Европе в феврале следующего года.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Национальный банк Беларуси исключил евро из валютной корзины
Страны ЕС согласились включить Хорватию в зону Шенгена с 1 января
Меркель: Киев использовал Минские соглашения для подготовки к войне
Медведев: из-за Зеленского РФ ведёт спецоперацию без «ненужных компромиссов»
Financial Times: ВСУ планируют атаковать военные объекты России в Сибири