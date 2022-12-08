Селин Дион вынуждена отменить 30 концертов из-за серьезного заболевания, которым страдает

Всемирноизвестная певица Селин Дион не может продолжать концертную деятельность из-за заболевания, от которого мучается.

Недавно Селин Дион поставили неутешительный диагноз.

Знаменитость страдает редким неврологическим расстройством под названием синдром ригидности, которым в мире страдает 1 человек на миллион.

Эта напасть вызывает спазмы, которые влияют на все стороны жизни артистки, вплоть до сложностей передвижения, не говоря об использовании голосовых связок.

В видеообращении, которое артистка записала к поклонникам, Дион, не скрывая слез, сообщает, что не готова возобновить свой тур по Европе в феврале следующего года.