Байден сообщил о вылете американки Бриттни Грайнер в США

Президент США Джозеф Байден заявил, что освобождённая из российской колонии Бриттни Грайнер вылетела в Штаты.

8 декабря президент Соединённых Штатов Джо Байден в своём аккаунте Twitter сообщил о том, что вместе с вице-президентом Камалой Харрис, Государственным секретарём Энтони Блинкеном и женой Грайнер поговорил по телефону с освобождённой из российской колонии в обмен на российского предпринимателя Виктора Бута американской баскетболисткой.

Байден заявил, что в настоящее время Бриттни Грайнер находится в самолёте на пути домой из Абу-Даби, где успешно завершился обмен отбывавших наказание в исправительных учреждениях США и России граждан.