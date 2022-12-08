Алисе Фрейндлих сегодня, 8 декабря, исполняется 88 лет

Известная актриса Алиса Фрейндлих сегодня, 8 декабря 2022 года, отмечает свое 88-летие.

Алисе Бруновне Фрейндлих сегодня, 8 декабря 2022 года, исполняется 88 лет.

Поздравления актрисе направили многие известные личности, включая президента Российской Федерации Владимира Путина.

В поздравительной телеграмме глава государства отметил талант, обаяние и безукоризненный художественный вкус артистки, что, по его мнению, и позволило знаменитости добиться таких успехов в своем деле.

Звезда экрана снялась в таких знаменитых картинах, как "Служебный роман" (1977), "Д'артаньян и три мушкетера" (1978), "Жестокий романс"(1984), "Сталкер" (1979) и многих других фильмах, любимых зрителями до сих пор.

В 2022 году Фрейндлих снялась в комедии "Родители строгого режима".