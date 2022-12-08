Леонидов, пребывающий в Израиле, продолжает работать в России
2022-12-08 16:59
Певец Максим Леонидов продолжает зарабатывать в России, хотя после запуска спецоперации поселился в Израиле.
Проживающий в Израиле исполнитель Максим Леонидов заявил, что не намерен возвращаться в РФ, что не мешает тому зарабатывать, принимая участие в выгодных российских проектах.
Недавно артист явился на премьеру мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой", поставленного на композициях группы "Секрет". Леонидов ради этого прибыл в Москву и вышел на сцену.
Артист поздравил артистов с премьерой и поблагодарил их за работу.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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