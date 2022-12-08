Леонидов, пребывающий в Израиле, продолжает работать в России

Певец Максим Леонидов продолжает зарабатывать в России, хотя после запуска спецоперации поселился в Израиле.

Проживающий в Израиле исполнитель Максим Леонидов заявил, что не намерен возвращаться в РФ, что не мешает тому зарабатывать, принимая участие в выгодных российских проектах.

Недавно артист явился на премьеру мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой", поставленного на композициях группы "Секрет". Леонидов ради этого прибыл в Москву и вышел на сцену.

Артист поздравил артистов с премьерой и поблагодарил их за работу.