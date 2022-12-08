Маликов готовит сюрпиз для поклонников на Русском радио

APS
2022-12-08 17:29

Певец Дмитрий Маликов готовит сюрприз для своих фанатов. Он выступит в большой мультимедийной студии "Русского радио" в рамках рубрики "Золотой микрофон".

Дмитрий Маликов впредверии главного праздника года порадует фанатов своим выступлением в большой мультимедийной студии "Русского Радио".

Артист исполнит все свои хиты в рамках рубрики "Золотой Микрофон".

Мироприятие состоится 9 декабря в 17:00. 

В субботу, 10 декабря, Маликов появится на национальной музыкальной Премии "Золотой Граммофон".

Опубликовано: Наталья Гончарова