Маликов готовит сюрпиз для поклонников на Русском радио
2022-12-08 17:29
Певец Дмитрий Маликов готовит сюрприз для своих фанатов. Он выступит в большой мультимедийной студии "Русского радио" в рамках рубрики "Золотой микрофон".
Дмитрий Маликов впредверии главного праздника года порадует фанатов своим выступлением в большой мультимедийной студии "Русского Радио".
Артист исполнит все свои хиты в рамках рубрики "Золотой Микрофон".
Мироприятие состоится 9 декабря в 17:00.
В субботу, 10 декабря, Маликов появится на национальной музыкальной Премии "Золотой Граммофон".
Опубликовано: Наталья Гончарова