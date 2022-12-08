Запашный рассказал о своей неприязни к Милохину
2022-12-08 17:57
Эдгард Запашный не скрывает своей неприязни к блогеру Дане Милохину. Артист цирка объяснил, почему так происходит.
Дрессировщик Эдгард Запашный дал интервью Ютуб-каналу "Super", по ходу объяснив, по какой причине ему неприятны такие личности, как Даня Милохин.
Запашный считает, что блогеры в погоне за хайпом готовы выложить в сеть все, что угодно.
Эти ролики пытаются повторить неокрепшие умы, подвергая себя опасности.
Глава большого Московского цирка убежден, что с этим необходимо бороться.
Возмущает артиста цирка тот факт, что Милохина сняли в рекламе Сбербанка.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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