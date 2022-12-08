Что можно поставить вместо ели на Новый год: несколько хороших вариантов

Уже давно многие экспериментируют с новогодним деревом. Вместо живой ели, кто-то выбирает изделие из пластика, а кто-то покупает сосну или другие нетрадиционные аналоги.

Есть несколько интересных вариантов для Нового года, чтобы и праздник в доме создать, и мусора не наделать и наслаждаться запахом живого дерева.

Самшит

Неприхотлив, прост в уходе, часто украшает сады. В квартире отлично приживется. А в праздничном интерьере будет неплохим аналогом привычной новогодней ели.

Туя

Есть замечательные карликовые разновидности, и они очень хорошо подойдут к домашнему интерьеру. Для новогоднего праздника - то, что надо. Деревце можно украсить шарами и фонариками.

Можжевельник

Выбрать можно любую разновидность, сортов очень много: у каждого свой размер, форма, цвет. Это хвойное растение, которое хорошо будет расти в горшке и отлично будет смотреться с новогодними украшениями.

Остролист

По-другому его зовут падуб. Эффектное растение, которое считают западным аналогом отечественной новогодней ели. Его выращивают в саду, но можно посадить и дома, главное - поддерживать умеренную влажность почвы.

Пуансеттия

Узнать ее можно по ярким красным цветкам, которые цветут до весны, если обеспечить нужный уход. Растение любит тепло и высокую влажность воздуха.