Что можно поставить вместо ели на Новый год: несколько хороших вариантов
Уже давно многие экспериментируют с новогодним деревом. Вместо живой ели, кто-то выбирает изделие из пластика, а кто-то покупает сосну или другие нетрадиционные аналоги.
Есть несколько интересных вариантов для Нового года, чтобы и праздник в доме создать, и мусора не наделать и наслаждаться запахом живого дерева.
Самшит
Неприхотлив, прост в уходе, часто украшает сады. В квартире отлично приживется. А в праздничном интерьере будет неплохим аналогом привычной новогодней ели.
Туя
Есть замечательные карликовые разновидности, и они очень хорошо подойдут к домашнему интерьеру. Для новогоднего праздника - то, что надо. Деревце можно украсить шарами и фонариками.
Можжевельник
Выбрать можно любую разновидность, сортов очень много: у каждого свой размер, форма, цвет. Это хвойное растение, которое хорошо будет расти в горшке и отлично будет смотреться с новогодними украшениями.
Остролист
По-другому его зовут падуб. Эффектное растение, которое считают западным аналогом отечественной новогодней ели. Его выращивают в саду, но можно посадить и дома, главное - поддерживать умеренную влажность почвы.
Пуансеттия
Узнать ее можно по ярким красным цветкам, которые цветут до весны, если обеспечить нужный уход. Растение любит тепло и высокую влажность воздуха.
Опубликовано: Храмова Оксана
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