Фитнес-тренер клуба Pride Fitness Эдуард Шакула советует заниматься растяжкой для снижения рисков травмирования на льду

Наступила зима, и все больше людей обращаются в медучреждения с ушибами, растяжениями и переломами, полученными при падении на льду. Как же, если не избежать, то постараться снизить риск травмирования в зимний период.

Стоит вспомнить про растяжку, благодаря которой наше тело становится более гибким, что позволяет уменьшить травматизм. Достаточно уделять упражнениям на растяжку до получаса в день.

Для укрепления голеностопа, который наиболее подвержен травм при падении на льду, нужно практиковаться в ходьбе на разных частях стопы, а также тренироваться со скакалкой.

«Упражнения на равновесие и координацию: помогут научиться сохранять устойчивое положение независимо от точки опоры. Здесь возможны самые разные варианты: классическая ласточка (наклон вперёд, стоя на одной ноге), ходьба по линии (можно представить, что вы идёте по узкому бордюру), вращение хулахупа», — рассказал эксперт.

Что же делать, если вы все же поскользнулись и вот-вот упадете. Постарайтесь присесть — так уменьшится высота, с которой вы падаете.

В момент падения попытайтесь сгруппироваться — притяните подбородок к груди, уберите кисти рук к животу, прижмите локти к бокам.

Постарайтесь выдвинуть плечи вперед и держите ноги вместе. В сочетании с приседанием это и даст группировку. Основное условие для правильного выполнения — не бояться ушиба заранее.