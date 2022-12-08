Минобороны Беларуси: Хренин встретился с Бактыбеком Бекболотовым в Москве

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин встретился со своим кыргызским коллегой Бактыбеком Бекболотовым в Москве.

8 декабря пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в официальном Telegram-канале сообщила о состоявшейся встрече главы ведомства Виктора Хренина с министром обороны Кыргызстана Бактыбеком Бекболотовым в Москве.

В белорусском оборонном ведомстве уточнили, что Хренин и Бекболотовым обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной области, а также утвердили план взаимодействия между странами на 2023 год.