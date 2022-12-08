AFP: ЕС отклонил заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону

Страны-участницы Евросоюза отклонили заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону.

8 декабря французское информационное агентство Agence France-Presse, со ссылкой на осведомлённые источники, сообщило о том, что Совет по внутренним делам и юстиции Европейского союза отклонил заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне, включив в неё лишь Хорватию.

Ранее, еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Йохансон заявила о том, что Европейская комиссия объявила о готовности Хорватии, Болгарии и Румынии стать членами Шенгенского соглашения.