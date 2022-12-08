Цена нефти Brent упала ниже $77 за баррель впервые с 27 декабря 2021 года
2022-12-08 19:24
Цена нефти марки Brent на бирже ICE упала ниже $77 за баррель впервые с 27 декабря прошлого года.
В четверг, 8 декабря 2022 года, информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на данные лондонской биржи ICE, сообщило о том, что мировые цены на «чёрное золото» дешевеют на 3%.
Отмечается, что стоимость февральских фьючерсов на нефть эталонной марки Brent на 22:23 упала до $77,03 за баррель, а минутами ранее и вовсе показатель впервые с конца декабря 2021 года опускался ниже $77.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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