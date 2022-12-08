БЖД назначила 26 дополнительных поездов в дни новогодних и рождественских праздников

Белорусская железная дорога назначила 26 дополнительных поездов на период с 28 декабря 2022 года по 9 января 2023, чтобы удовлетворить спрос пассажиров в дни новогодних и рождественских праздников.

8 декабря пресс-служба Белорусской железной дороги на официальном веб-сайте сообщила о назначении 12 дополнительных поездов в сообщении с Российской Федерацией и 14 дополнительных поездов, которые будут курсировать внутри Беларуси, в дни новогодних и рождественских праздников.

Сообщается, что поезда № 250/249 Минск – Санкт-Петербург будут отправляться из Минска 28 декабря 2022 года, 5 и 7 января 2023 года, в обратном направлении из Санкт-Петербурга в столицу Республики Беларусь – 29 декабря 2022 года, 6 и 8 января 2023 года.

№ 236/231 Брест – Москва отправятся из Бреста 6 и 8 января 2023 года, а из столицы Российской Федерации в Брест – 7 и 9 января 2023 года.

№ 232/231 Минск – Москва будут отправляться из Минска 7 января 2023 года, из Москвы – 8 января 2023 года.

Внутри Беларуси назначены доппоезда по направлениям: Минск – Брест – Минск, Минск – Гомель – Минск и Минск – Витебск – Минск, которые будут курсировать в пиковые дни перевозок, 30 декабря 2022 года и 2 января 2023 года.