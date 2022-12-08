Причины, по которым при ОРВИ и гриппе ломит все тело

Одни из ранних и самых частых признаков вирусных и инфекционных заболеваний — ломота, боль в мышцах, шее, спине, суставах, головная боль.

На фоне инфекций, вирусных заболеваний, повышения температуры зачастую могут беспокоить:

головная боль;

покраснение и усталость глаз даже без большой нагрузки на зрение;

ломота во всем теле, особенно боль в спине, шее, суставах.

Обычно чем выше поднимается температура, тем сильнее выражены эти симптомы. Интенсивность меняется и в зависимости от заболевания: при ОРВИ проявления могут быть слабее, а при гриппе, инфекционных заболеваниях — более выраженными.

Основные причины, по которым возникают эти симптомы:

Интоксикация — воспаление тканей организма, «отравление» их токсинами и другими веществами, которые выделяют микробы. Они воздействуют на нервные окончания, что и вызывает миалгии и миозиты в мышцах — токсическое или воспалительное поражение мышц. Чаще страдают скелетные мышцы — мышцы шеи, спины, грудной клетки.

Иммунный ответ — реакция иммунной системы, в ходе которой в организме появляются противовоспалительные, иммунорегуляторные цитокины и простагландины. Каждая из групп цитокинов играет в организме определенную роль, например, повышает экспрессию иммунных клеток, движение лейкоцитов к инфекционному очагу. Цитокины и становятся причиной освобождения простагландинов из клеток, которые вызывают головные и мышечные боли.

Таким образом, боль — частый симптом при вирусных и инфекционных заболеваниях. Наиболее остро проявляется в острой фазе болезни и постепенно слабеет по мере выздоровления.

Как справиться с болью?

Боли пройдут по мере выздоровления, поэтому важно уделить внимание устранению первопричины — самой болезни.

Для ослабления беспокоящих симптомов можно принимать обезболивающие препараты. Однако при таком симптоматическом лечении требуется осторожность — лекарства увеличивают нагрузку на печень, что только замедляет выздоровление.

Эффективны и немедикаментозные методы:

больше пить простую воду, травяные отвары, зеленый чай, компоты из свежих и замороженных фруктов и ягод (жидкость необходима для выведения из организма токсинов);

чаще проветривать помещение, а при возможности гулять на свежем воздухе, если позволяет самочувствие. Головная боль и слабость могут усиливаться из-за недостатка кислорода и повышенной концентрации углекислого газа в крови;

питаться легкими и легко переваривающимися продуктами, убрать из рациона алкоголь, жирные мясные продукты, фастфуд, консервированные продукты;

массаж — легкие разминающие движения помогут снять боль в мышцах, активизировать в них кровообращение и выведение токсинов (делать массаж стоит, если нет температуры).

После выздоровления многие пациенты отмечают слабость в мышцах. Это нормально, если пришлось длительное время соблюдать постельный режим. Стоит повременить с активными и сложными тренировками и вернуться к привычным физическим активностям постепенно — за одну-две недели. Укрепить и размять мышцы можно при помощи массажа.

И последнее: ломота и боли в мышцах — необязательно признак простуды или ОРВИ. Причинами могут быть сахарный диабет, нарушения в работе щитовидной железы, гепатит, нарушения обмена веществ и другие заболевания. Точно установить причину можно только вместе с врачами. Рекомендуем обратиться в медицинский центр и не оставлять проблему без внимания, если боли в мышцах и суставах не прошли спустя несколько дней после выздоровления.