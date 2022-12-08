Опасность булимии и как ее правильно лечить

Существует довольно много расстройств пищевого поведения. Мы уже рассказывали о расстройствах, при которых человек употребляет несъедобные и даже опасные вещества: мел, стиральный порошок, стекло, железо и другие вещи.

Что такое булимия?

Название «булимия» происходит от греческих слов, которые в переводе означает бычий голод. Название вполне передает суть расстройства — неконтролируемые приступы голода, бесконтрольное поедание всего съестного, которое нашлось. Сразу после еды возникает чувство вины, презрение к себе. Человек стремится избавиться от съеденного, вызывая рвоту. Возможно и применение слабительных и мочегонных средств, жестокой диеты для нормализации веса.

Нервная булимия наиболее распространена среди молодых девушек в возрасте от 15 до 24 лет. Они преимущественно работают в сферах, где требуется строгий контроль веса: модели, актрисы, спортсменки.

Есть ряд факторов и пусковых механизмов, которые провоцируют появление булимии:

эмоциональные расстройства и особенности личности — комплексы, стрессы, чувства беспомощности и вины;

привычки и особенности воспитания — неправильные пищевые привычки, родом из детства, когда родители требовали доедать все, что на тарелке или еда служила вознаграждением;

стрессы — еда, как фактор снизить неприятные эмоциональные переживания;

соматические заболевания — нарушения в головном мозге (например, пищевого центра или лобных долей коры), инсулинорезистентность и сахарный диабет, гипертиреоз, нарушения в работе надпочечников.

Булимия становится вариантом избавиться от негативных эмоций, «заесть их».

Виды булимии:

классическое (очистительное) — когда человек стремится избавиться от съеденного рвотой, клизмами, слабительными препаратами;

неочистительное — переедание компенсируется голоданием, жесткими диетами или активными и чрезмерными занятиями спортом.

По характеру приступов различают:

ночную булимию — с появлением неконтролируемого аппетита ночью;

приступообразную — возникает периодически от раз в несколько часов, до раза в несколько дней;

постоянную — еда и избавление от нее, сменяют друг друга практически без перерывов.

Последствия:

поражение зубной эмали желудочной кислотой, развитие кариеса;

отеки и болезненность горла, слюнных желез из-за многократной рвоты;

травмы, язвы желудка и пищевода;

нарушения в работе ЖКТ — нарушается нормальное усвоение и переваривание пищи;

дефициты витаминов, минералов и других необходимых веществ;

обезвоживание;

нарушения в работе сердца;

снижение либидо;

психологические проблемы, комплексы, вплоть до суицидальных наклонностей.

Как заметить булимию:

Человек редко признается в проблеме даже близким. Заметить нарушение бывает нелегко — вес может оставаться нормальным, в отличие от анорексии.

Заподозрить булимию у другого человека можно по косвенным признакам:

повышенное внимание к своему весу и внешнему виду;

презрение к полным людям;

приступы обжорства, еда в большом количестве, потеря контроля за аппетитом;

изнурительные тренировки, которые не приносят радости;

стремление уединиться в ванной после еды;

покрасневшие глаза — искусственно вызванная рвота может привести к перенапряжению и повреждению сосудов;

перепады настроения — от эйфории в ходе еды и сразу после нее, до резкого ухудшения настроения спустя небольшое время, когда приходит чувство вины;

частая изжога.

Наличие нескольких признаков — серьезный повод задуматься о здоровье близкого человека.

Лечением булимии занимается психотерапевт, который поможет скорректировать пищевое поведение и преодолеть причины, которые к нему привели.