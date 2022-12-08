Опасность булимии и как ее правильно лечить
Существует довольно много расстройств пищевого поведения. Мы уже рассказывали о расстройствах, при которых человек употребляет несъедобные и даже опасные вещества: мел, стиральный порошок, стекло, железо и другие вещи.
Что такое булимия?
Название «булимия» происходит от греческих слов, которые в переводе означает бычий голод. Название вполне передает суть расстройства — неконтролируемые приступы голода, бесконтрольное поедание всего съестного, которое нашлось. Сразу после еды возникает чувство вины, презрение к себе. Человек стремится избавиться от съеденного, вызывая рвоту. Возможно и применение слабительных и мочегонных средств, жестокой диеты для нормализации веса.
Нервная булимия наиболее распространена среди молодых девушек в возрасте от 15 до 24 лет. Они преимущественно работают в сферах, где требуется строгий контроль веса: модели, актрисы, спортсменки.
Есть ряд факторов и пусковых механизмов, которые провоцируют появление булимии:
эмоциональные расстройства и особенности личности — комплексы, стрессы, чувства беспомощности и вины;
привычки и особенности воспитания — неправильные пищевые привычки, родом из детства, когда родители требовали доедать все, что на тарелке или еда служила вознаграждением;
стрессы — еда, как фактор снизить неприятные эмоциональные переживания;
соматические заболевания — нарушения в головном мозге (например, пищевого центра или лобных долей коры), инсулинорезистентность и сахарный диабет, гипертиреоз, нарушения в работе надпочечников.
Булимия становится вариантом избавиться от негативных эмоций, «заесть их».
Виды булимии:
классическое (очистительное) — когда человек стремится избавиться от съеденного рвотой, клизмами, слабительными препаратами;
неочистительное — переедание компенсируется голоданием, жесткими диетами или активными и чрезмерными занятиями спортом.
По характеру приступов различают:
ночную булимию — с появлением неконтролируемого аппетита ночью;
приступообразную — возникает периодически от раз в несколько часов, до раза в несколько дней;
постоянную — еда и избавление от нее, сменяют друг друга практически без перерывов.
Последствия:
поражение зубной эмали желудочной кислотой, развитие кариеса;
отеки и болезненность горла, слюнных желез из-за многократной рвоты;
травмы, язвы желудка и пищевода;
нарушения в работе ЖКТ — нарушается нормальное усвоение и переваривание пищи;
дефициты витаминов, минералов и других необходимых веществ;
обезвоживание;
нарушения в работе сердца;
снижение либидо;
психологические проблемы, комплексы, вплоть до суицидальных наклонностей.
Как заметить булимию:
Человек редко признается в проблеме даже близким. Заметить нарушение бывает нелегко — вес может оставаться нормальным, в отличие от анорексии.
Заподозрить булимию у другого человека можно по косвенным признакам:
повышенное внимание к своему весу и внешнему виду;
презрение к полным людям;
приступы обжорства, еда в большом количестве, потеря контроля за аппетитом;
изнурительные тренировки, которые не приносят радости;
стремление уединиться в ванной после еды;
покрасневшие глаза — искусственно вызванная рвота может привести к перенапряжению и повреждению сосудов;
перепады настроения — от эйфории в ходе еды и сразу после нее, до резкого ухудшения настроения спустя небольшое время, когда приходит чувство вины;
частая изжога.
Наличие нескольких признаков — серьезный повод задуматься о здоровье близкого человека.
Лечением булимии занимается психотерапевт, который поможет скорректировать пищевое поведение и преодолеть причины, которые к нему привели.
Опубликовано: Ангелина Крент
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