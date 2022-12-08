Риски апноэ и как их можно снизить

Апноэ — остановка дыхания на короткое время. Нарушение может быть осознанным (например, когда мы ныряем без специального оборудования) или нет (чаще всего во сне).

Наиболее частые причины, которые способствуют сужению дыхательных путей:

избыточный вес — жировые отложения еще больше сужают дыхательные пути;

сужение дыхательных путей из-за аденоидов и небных миндалин;

анатомические особенности — узкие гортань и глотка;

возраст — чем старше человек, тем выше риск столкнуться с проблемой;

сон на спине, когда язык перекрывает дыхательные пути;

насморк и дыхание через рот;

курение перед сном (никотин вызывает отечность мягких тканей).

В чем риски апноэ:

Даже из-за кратковременного прекращения дыхания организм испытывает дефицит кислорода, а в мозге срабатывают рефлексы, которые приводят к пробуждению, чтобы восстановить дыхание. Дефицит кислорода и прерывистый сон (число просыпаний может быть до нескольких десятков за ночь) сказываются на работе многих внутренних органов.

Вот основные проблемы со здоровьем, к которым может приводить апноэ:

Постоянная усталость — человек просыпается не вполне отдохнувшим, постоянно хочет спать, нет сил ни на домашние дела, ни на учебу, ни на работу.

Гипертония и другие сердечно-сосудистые проблемы возникают из-за компенсаторной реакции в организме, которая появляется при снижении уровня кислорода в крови. При этом растет давление и нагрузка на сердце и сосуды.

Нарушение выработки гормонов, которые контролируют аппетит и метаболизм. Кроме того, на фоне постоянной усталости и дефицита энергии человек больше ест, происходит набор веса, возникает метаболический синдром, снижается чувствительность к инсулину. Все это может привести к развитию сахарного диабета второго типа и неалкогольной жировой болезни печени.

Как заметить апноэ:

Чаще всего ночные пробуждения из-за остановки дыхания настолько кратковременны, что они не замечаются и не запоминаются.

Заметить апноэ можно, если наблюдать за близкими и за их характерным дыханием во сне: задержка дыхания, за которой следует резкий всхрапывающий звук — он получается, когда мышечным усилием мы преодолеваем сужение дыхательных путей. Сон в целом тревожен: спящий постоянно крутится, вздрагивает.

Также стоит обратить внимание на:

усталость с самого утра;

головные боли по утрам;

низкую работоспособность.

Точнее поставить диагноз СОАС можно в специализированной клинике в ходе мониторинга ночного сна или диагностики дома при помощи портативного оборудования. Также необходимо постараться установить причину апноэ. В этом поможет ЛОР-врач или другие специалисты.

Как снизить риск апноэ:

Попробовать скорректировать проблему можно самостоятельно.

Помогут такие меры:

нормализация веса;

регулярные физические нагрузки (в их пользе в отношении апноэ уверены врачи авторитетной Mayo Clinic);

отказ от алкоголя и курения (особенно перед сном);

уменьшение или полный отказ от транквилизаторов и снотворного (лекарства действуют расслабляюще на мышцы задней стенки горла);

сон на боку или животе, чтобы избежать западания языка;

использование матраса и подушки средней жесткости или жестких.

Если такие методы не помогли — приглашаем на консультацию к отоларингологу, чтобы проверить проходимость дыхательных путей и восстановить нормальное носовое дыхание или подобрать другие варианты решения проблемы.