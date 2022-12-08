СБУ скрыла морду кота на снимке с обысков в храмах УПЦ

СБУ по непонятным причинам скрыла морду кота на снимке с обысков в храмах УПЦ.

8 декабря Служба безопасности Украины в пресс-релизе сообщила о завершении «контрразведывательных мероприятий» в монастырях и храмах Украинской православной церкви в нескольких регионах Украины, опубликовав фотографию с двумя котами в окружении силовиков, которая мгновенно вызвала общественный резонанс.

На опубликованном фото СБУ почему-то скрыла морду только одного кота, как будто он подозреваемый или свидетель, либо, наоборот, является сотрудником украинской спецслужбы.